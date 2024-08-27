Рособрнадзор получил десятки жалоб по поступлению в 10 класс

В Рособрнадзор поступило 67 заявлений от родителей выпускников девятых классов, которым отказали в зачислении в 10 класс после сдачи экзаменов.

Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, половину жалоб направили из Москвы.

"Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего, в Москве до 20 чисел августа стоял вопрос о 1,8 тыс. выпускниках", — отметил Музаев, сообщает РИА "Новости".

Ранее Минпросвещения прокомментировало проблемы с переходом в 10 класс.