Исследование: 85% российских школьников учатся дополнительно

85% российских школьников занимаются учебой после уроков.

Согласно исследованию Skysmart, 30% родители предпочитают отдавать ребенка на групповые занятия. 24% занимается с преподавателем индивидуально. 28% участников исследования учатся дома самостоятельно. За 6% школьников активно берутся их родители, помогая с обучением. Свободны от дополнительных занятий 12% учащихся.

60% семей тратят на занятия от 5 до 10 тыс. руб. в месяц, что составляет около одной пятой среднего дохода россиян. Каждый четвертый тратит от 2 до 5 тыс. рублей, 14% — более 10 тыс., 2% занимаются бесплатно, сообщает "Газета.ру".

Ранее стало известно, что почти 70% матерей занимаются уроками с детьми. Менее 30% отцов вовлечены в уроки с детьми. Примерно столько же посещают родительские собрания.