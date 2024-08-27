27 Августа 2024
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Фото: Накануне.ru

Кабмин РФ не поддержал извещение водителей при эвакуации автомобиля

Кабмин России не поддержал проект закона Госдумы об извещении водителей при эвакуации автомобилей, так как предлагаемые изменения не относятся к предмету его правового регулирования.

Кроме того, задержание транспортного средства уполномочены применять не только сотрудники органов внутренних дел — полиции, но и должностные лица иных органов государственной власти. Как следует из отзыва правительства на законопроект, инициатива потребует дополнительных бюджетных ассигнований в целях обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам, а также расширения фуйкционала этих систем, однако источники финансирования новых видов расходных обязательств в законопроекте не определены.

Также отмечается, что ранее кабмин не подержал аналогичный законопроект, который был отклонен Госдумой.

Как заявил депутат Ярослав Нилов, мера могла бы помочь водителю в течение 10–15 минут добираться до места эвакуации. Инициативу внесли в Госдуму 23 августа, сообщают "Известия".

Теги: водители, автомобили, эвакуация, Госдума, законопроекты


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