Половина опрошенных россиян поддерживают легализацию эвтаназии

У россиян спросили об отношении к эвтаназии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения уточнил, что под эвтаназией понимает "ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием)". Как выяснилось, скорее положительно относятся к эвтаназии 28% граждан, скорее отрицательно — 34%. Еще 30% заявили о нейтральном отношении. 8% не определились с позицией.

Благосклонно к эвтаназии относятся россияне молодого и зрелого возраста (40%), жители городов (37%). Противников отличает пожилой возраст — 60+ (47%). Они проживают в Северо-Кавказском федеральном округе и сельской местности (47% и 41% соответственно).

Те, кто положительно относится к эвтаназии, чаще всего воспринимают эту процедуру как возможность уйти из жизни без боли (34%) и как способ прекратить страдания неизлечимо больных пациентов (35%).

В 2019 году занимавшая тогда пост глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию, для этого, по ее мнению, необходимо провести референдум, сообщает "Коммерсант".