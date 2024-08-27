Суд повторно оставил без движения иск Бакальчук о разводе

В Москве Савеловский суд продлил оставление без движения иска о разводе, который пожала основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук.

В пресс-службе Wildberries заявили, что временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами – суд запросил новые документы в дополнение к тем, что уже были предоставлены.

Иск Татьяны Бакальчук о расторжении ее брака с Владиславом Бакальчуком суд зарегистрировал 30 июля. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения, сообщают "Ведомости".

Ранее Бакальчук рассказала, что разводиться с мужем решила задолго до слияния ее маркетплейса с компанией Russ.