Сервис Notion перестанет работать в РФ

Платформа для заметок, списков и таблиц Notion закроет доступ российским пользователям.

Это произойдет с 9 сентября. Данное решение связано с американскими санкциями. Пользователи смогут получить доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, сообщают "Ведомости".

Notion — приложение, которое предоставляет такие компоненты, как базы данных, доски канбан, вики, календари и напоминания.

Ранее стало известно, что российский сервис для совместной работы над проектами Miro объявил о завершении работы в РФ и Белоруссии. Это произойдет с 12 сентября.