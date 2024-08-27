В результате пожара на Омском НПЗ погиб сотрудник

В результате произошедшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе пожара погиб один сотрудник.

Как сообщила пресс-служба АО "Газпромнефть-ОНПЗ" со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия Кирилла Морозова, еще шестеро сотрудников пострадали.

Отмечается, что НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Ранее стало известно, что площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.

Омский НПЗ – один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов, выпускает 50 видов нефтепродуктов.