Россельхозбанк прекратил принимать заявки почти на все виды ипотеки

Россельхозбанк временно остановил прием заявок от физических лиц на все виды ипотечного кредитования, кроме сельской.

Заявления на рыночную ипотеку не принимаются с 24 августа. Кредитное учреждение временно приостановило "активное продвижение ипотеки" в связи с ужесточением закона о рекламе в отношении потребительских кредитных продуктов и высокой ключевой ставкой, "напрямую влияющей на привлекательность такого продукта для населения".

Россельхозбанк планирует "комплексно переупаковать" свою розничную линейку продуктов. При этом банк продолжает выдачу сельской ипотеки и остается ведущим оператором данного продукта, а также субсидируемых целевых потребительских кредитов, сообщает Forbes.

Напомним, банки России за месяц почти втрое сократили выдачи жилищных кредитов. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в июле граждане взяли ипотечных кредитов на 292 млрд руб., что в 2,9 раза меньше, чем в июне.