27 Августа 2024
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Фото: Департамент общественных связей Россельхозбанка

Россельхозбанк прекратил принимать заявки почти на все виды ипотеки

Россельхозбанк временно остановил прием заявок от физических лиц на все виды ипотечного кредитования, кроме сельской.

Заявления на рыночную ипотеку не принимаются с 24 августа. Кредитное учреждение временно приостановило "активное продвижение ипотеки" в связи с ужесточением закона о рекламе в отношении потребительских кредитных продуктов и высокой ключевой ставкой, "напрямую влияющей на привлекательность такого продукта для населения".

Россельхозбанк планирует "комплексно переупаковать" свою розничную линейку продуктов. При этом банк продолжает выдачу сельской ипотеки и остается ведущим оператором данного продукта, а также субсидируемых целевых потребительских кредитов, сообщает Forbes.

Напомним, банки России за месяц почти втрое сократили выдачи жилищных кредитов. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в июле граждане взяли ипотечных кредитов на 292 млрд руб., что в 2,9 раза меньше, чем в июне.

Теги: Россельхозбанк, ипотека, недвижимость, жилье


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Ранее 14.08.2024 04:00 Мск Объемы выдач ипотеки в июле упали втрое

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