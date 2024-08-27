Минпросвещения прокомментировало проблемы с переходом в 10 класс

Минпросвещения постоянно держит на контроле ситуацию с переходом школьников в следующие классы.

Как сообщили в ведомстве, каждый спорный случай рассматривается отдельно, "прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка". Отмечается, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10-е, определяют сами образовательные организации.

В ряде регионов, например в Краснодарском крае, Оренбургской области и др., нарушаются права детей на получение бесплатного и общедоступного образования. Им просто отказывают в зачислении в 10-й класс, поскольку дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. Самих школьников никто при этом не спрашивает, а "универсальных" 10-11-х классов нет. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ по результатам проверок по поручению генпрокурора Игоря Краснова. В его адрес были направлены жалобы от родителей школьников, которых фактически выгоняют из их школ.