Заводоуковск победил во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

Глава Заводоуковска Светлана Касенова сообщила о том, что город стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.

"Реконструкции Центральной площади быть! Заводоуковск – победитель Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды", - написала глава города в своем telegram-канале.

Подведение итогов прошло в Калуге. На пленарной сессии "Малые города: создавая пространство семьи" выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Поддержка семей, особенно многодетных, — это приоритет в работе Правительства. И для того чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания – приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер", - сказаал Мишустин.

Касенова сообщила, что "точно привезет в город новые идеи, как наполнить его позитивными смыслами, сделать более комфортным для работы, образования, досуга и, конечно, рождения и воспитания наших деток".

"Будем вместе обсуждать эти идеи", - цитирует Касенову информационный центр правительства Тюменской области.