На Курской АЭС начался ремонт энергоблока №4

Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Состоится его обновление.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Сейчас на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Энергоблок № 4 отправился в планово-предупредительный ремонт с 25 августа. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, сообщает пресс-служба АЭС.