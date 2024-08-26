Опубликованы кадры задержания сотрудников департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры

Сотрудники полиции опубликовали кадры задержания сотрудников департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры.

По версии УМВД по Югре, первый заместитель директора департамента и руководитель одного из управлений структуры в компании неизвестных совершили преступление в 2023 г. По госконтракту на закупку и поставку 165 автобусов они приобрели их у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. Комплектация поставляемой автомобильной техники не соответствовала условиям контракта. Разница в цене между одним недоукомплектованным автобусом и автобусом, соответствующим техническому заданию, составляла 6%. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету округа превысила 800 млн руб.

Представители департамента и директор фирмы-поставщика задержаны. Возбуждено два уголовных дела – сотрудников департамента подозревают в превышении должностных полномочий, предпринимателя – в мошенничестве. Все арестованы.