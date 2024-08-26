Дурову предъявлено обвинение

В Париже предъявлено обвинение создателю Telegram Павлу Дурову.

Дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, пишет РБК.

Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала отказ французских коллег говорить о задержании Дурова.

"МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым. Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду - обычно Париж себя не сдерживает", - считает Захарова.