24 млн рублей потратят на комплексное развитие сельских территорий в Астраханской области

Сегодня Игорь Бабушкин провел общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской области». В этом году Ассоциация стала оператором грантового конкурса по комплексному развитию сельских территорий, который реализуется при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров отметил, что эта мера поддержки улучшает качество жизни сельчан и, что немаловажно, она доступна без обязательного софинансирования со стороны местного бюджета. Грантовые средства позволили благоустроить общественные территории. В двух муниципалитетах работы завершены, в трёх преображение продолжается. Так, в селе Старокучергановка Наримановского района на восьми улицах, где находятся почти 300 жилых домов, смонтировали освещение. В посёлке Волжский Енотаевского района до конца августа обустроят тротуар по ул. Почтовая – это поможет сделать путь до почты, дома культуры и школы более комфортным.

По словам председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской области», главы Приволжского района Дмитрия Мазаева, проект развития сельских территорий – это уникальный инструмент благоустройства поселений, которые не имеют достаточного финансирования и не могут принимать участие в федеральных программах.

«Мы видим, что эта мера поддержки принесла свои плоды. Ранее я говорил, что, если помощь Ассоциации будет эффективна, то мы увеличим финансирование», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Он поручил областному правительству предусмотреть дополнительные средства в размере 24 млн рублей для проведения в этом году второго этапа грантового конкурса. Глава региона подчеркнул, что, при благоустройстве территорий важно соблюдать все пожелания жителей.

Развитию сельских территорий призван способствовать и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Министр экономического развития региона Элина Полянская сообщила, что, в рамках обновленного нацпроекта, разработкой которого сейчас занимается федеральный центр, минэкономразвития России готово субсидировать проекты по таким направлениям, как событийный туризм, пляжный отдых, кемпинг и глэмпинг, причальная инфраструктура. Для этого регион должен предоставить перечень потенциальных инвесторов. Губернатор поручил региональному минэку подключить к этому глав районов.

«Прошу активизировать работу по привлечению потенциальных инвесторов к созданию объектов инфраструктуры в туристической сфере и в срок до 5 сентября направить в минэкономразвития предложения по участию в мероприятиях нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – распорядился губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области подчеркнул, что регион сегодня занимает прочное положение на рынке внутреннего и въездного туризма в РФ. Ежегодно сюда приезжают более 1,3 млн туристов, в том числе благодаря развитию исторического, познавательного и круизного направлений. Вместе с тем регион привлекателен и для «диких туристов», которые приезжают сюда на рыбалку. Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды – главный государственный инспектор Астраханской области в области охраны окружающей среды Румиль Юнусов отметил, что зачастую такие туристы, используя варварские способы добычи, в огромных количествах истребляют рыбу, грибы и прочие природные богатства. Кроме того, захламляют берега и водоёмы. В этой связи губернатор Игорь Бабушкин выступил с инициативой введения на законодательном уровне экосбора с неорганизованных туристов за пользование природными ресурсами. Дополнительные средства предлагается направить на развитие инфраструктуры гостеприимства, поддержание чистоты на прибрежных зонах и восстановление рыбных запасов. Общественники и эксперты уже поддержали инициативу главы региона. Всеобщее голосование по вопросу введения экосбора пройдёт с 6 по 8 сентября.

Помочь муниципалитетам в реализации социальных и гражданских инициатив призваны Добро.Центры. Они открываются в стране по поручению Президента России. Как сообщил директор Ресурсного центра волонтёров Дмитрий Манцуров, в Астраханской области пока открыто семь Добро.Центров: в Лиманском, Красноярском, Наримановском, Ахтубинском районах, в ЗАТО «Знаменск» и Астрахани. Он также сообщил, что, в этом году, благодаря победе в федеральном конкурсе «Регион добрых дел» регион получил 7,6 млн рублей на поддержку волонтёрства – впервые за последние пять лет. Эти средства в 2025 году направят на обустройство уже действующих «Добро.Центров», а также на открытие областной центр добровольчества #МЫВМЕСТЕ, который будет работать по принципу МФЦ. Губернатор Астраханской области поручил до конца 2024 года создать Добро.Центры центры во всех муниципалитетах региона.

На совещании также обсудили работу по сбору и отправке гуманитарных грузов на СВО. В этом задействованы все муниципальные образования Астраханской области. Районы передали на передовую более 1000 тонн гумгруза – продукты питания, средства гигиены, медикаменты, автомобили и многое другое. Причастны все: неравнодушные жители, органы власти, депутаты, предприниматели и общественники. Люди приносят домашние заготовки, плетут масксети, делают окопные свечи, вяжут теплые вещи для бойцов. Губернатор поблагодарил всех за эту миссию.

«Наши бойцы выполняют воинский долг на передовой, защищают семьи и страну, проявляя беспримерное мужество и героизм. Сегодня нет ничего важнее, чем наша Победа, поддержка ребят и их близких», – подчеркнул глава Астраханской области Игорь Бабушкин.