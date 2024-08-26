В Волгоградской области семьи погибших сотрудников ИК-19 получат по миллиону

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о том, что семьи погибших сотрудников ИК-19 получат материальную помощь.

Они получат по 1 млн руб., приводит пресс-служба администрации области слова Бочарова.

Напомним, 23 августа четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. По официальным данным, погибли четверо сотрудников ФСИН. Все захватчики были ликвидированы во время штурма. СМИ сообщали, что ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов. Также устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства.