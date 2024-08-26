Игорь Бабушкин принял участие в августовской педагогической конференции Астраханской области

Сегодня в Астраханском ТЮЗе состоялась августовская педагогическая конференция. Губернатор Игорь Бабушкин выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет. Основные акценты были сделаны на сфере образования и молодёжной политике.

Игорь Бабушкин напомнил участникам конференции о глобальных национальных целях, которые обозначил Президент России Владимир Путин. Одна из ключевых – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Губернатор подчеркнул, что с 2019 года во всех отраслях экономики Астраханской области произошли значительные изменения. Несмотря на все трудности – пандемию коронавируса, западные санкции, СВО – регион постоянно развивается.

Как отметил Игорь Бабушкин, именно педагоги стоят в начале пути всех будущих высококлассных специалистов, помогают воспитывать настоящих патриотов России, знакомят ребят с историей и традициями родной страны.

Сейчас в регионе формируют перспективный план развития с учётом положений президентского указа о национальных целях развития РФ. Помимо образования, делается акцент на здравоохранении, социальной сфере, создании комфортной и безопасной среды и, конечно, экономике.

В Астраханской области работают 479 образовательных организаций, где обучаются 225 тысяч человек. В системе образования трудятся около 25 тысяч работников, из них 12 тысяч – педагоги.

В рамках нацпроекта «Образование» основное внимание в регионе уделяют строительству. С 2019 года построили 7 школ и 18 детсадов. Ещё 5 садиков планируют сдать до конца года. Кроме того, 18 школ капитально отремонтировали.

«Новый национальный проект «Семья» расширяет меры государственной поддержки. В ближайшие 3 года мы планируем капитально отремонтировать 77 школ, 17 дошкольных учреждений, также 4 общежития и 8 учебных корпусов колледжей и техникумов», – сообщил Игорь Бабушкин.

Особое направление – патриотическое воспитание. В каждой школе региона созданы отделения «Движения первых», реализуется проект «Орлята России». В большинстве школ есть «парта героя» – выпускника, который защищал честь и независимость своей Родины в боевых действиях.

Для молодых астраханцев 14-35 лет (а это свыше 245 тысяч человек) действуют более 100 различных проектов и программ, способствующих участию молодежи в общественной жизни и развитии личностных качеств. В регионе 80 тысяч волонтёров, которые в том числе поддерживают участников СВО и их семьи. В 2024 году Астраханская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и, тем самым, обеспечила себе получение гранта на создание многофункционального добровольческого центра #МЫВМЕСТЕ.

Астраханцы стали победителями конкурса Росмолодёжи «Регион для молодых». На 84 млн рублей, привлечённых из федерального бюджета, в областном центре создали новое молодёжное пространство. Его откроют 1 сентября на Петровской набережной.

Также Игорь Бабушкин доложил о развитии экономики Астраханской области. В современных условиях регион приобретает всё более важное значение как экономический центр на юге России. Здесь реализуются крупные инвестпроекты, связанные с МТК «Север – Юг», логистикой, судостроением, туризмом. Всё это обеспечивает область новыми высокодоходными рабочими местами, и, следовательно, требует подготовки квалифицированных кадров из числа астраханской молодёжи.

В завершении выступления губернатор подчеркнул то важное, что волнует сейчас всех: «Идёт Священная война за существование России как единого и независимого государства. На передовой сегодня тысячи наших парней, которым мы желаем, быстрее вернуться с победой живыми и невредимыми. И для этих ребят мы в первую очередь должны создать условия скорейшей социализации, чтобы у них была работа, возможность получить новую специальность, перспектива заработать на собственное жильё».