Технологии, используемые на нефтегазовых месторождениях Ямала, отметили национальной премией

"Газпром нефть" стала лауреатом национальной премии "Экотех-Лидер 2024". Компания получила наивысшую оценку за природосберегающие технологии, которые применяются при бурении и создании инфраструктуры на удаленных участках в Восточной и Западной Сибири. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Для разработки месторождений в гармонии с природой компания использует блочно-модульные технологии, безамбарное бурение и другие решения. В частности, технологии уже применяются "Газпромнефть-Заполярьем" в Ямало-Ненецком автономном округе: на Песцовом, Ен-Яхинском и других месторождениях.

Генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников отметил, что предприятие придерживается высоких стандартов на каждой стадии реализации проектов.

"Комплексный подход "Газпром нефти" основан на передовых технологиях, которые помогают нам решать масштабные производственные задачи в гармонии с природой в регионах нашей деятельности. Национальная премия является значимым признанием со стороны экспертного сообщества", – прокомментировал Владимир Крупеников.

Блочно-модульное оборудование доставляется на промыслы в максимальной готовности, что ускоряет начало добычи и сокращает площадь застройки в 2 раза. А при строительстве скважин породу сразу вывозят на переработку и используют в качестве стройматериала.

"Ответственное отношение к окружающей среде – один из приоритетов "Газпром нефти". В своих проектах мы не только внедряем передовые решения для экологичной добычи, но и разрабатываем собственные технологии и подходы, которые входят в число лучших отраслевых практик", – добавил начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Напомним, что премия "Экотех-Лидер" проводится при поддержке Общественного совета Минприроды России, Торгово-промышленной и Общественной палат России.