Противодиверсионный катер в рамках Всероссийской акции «Сила в правде» прибыл в Астрахань

Город Астрахань стал последней точкой маршрута противодиверсионного катера «Юнармеец Татарстана» Каспийской флотилии, который следует с Главного Военно-Морского парада внутренними водными путями по направлению Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань в пункт базирования Каспийск.

Катер прибыл в рамках Всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде», главная цель которой популяризация Вооружённых Сил РФ, поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

К участникам мероприятия обратился заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области Егор Угаров. Он отметил, что, находясь в тылу, мы поддерживаем нашу армию и флот и только все вместе сможем одержать победу.

Желающие посетили экскурсию по катеру, где они увидели образцы вооружения и военной техники. Кроме того, для астраханцев и гостей города была организована тематическая выставка с трофеями и стендами, посвященная участию сил флотилии в специальной военной операции.

В ходе торжественной части 19 школьников зачитали клятву, подтвердив свое желание стать воспитанниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На выставке работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты проводили консультации и отбор.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.