После задержания Дурова французские госсайты подверглись кибератакам

После задержания основателя Telegram Павла Дурова несколько французских государственных сайтов подверглись хакерским кибератакам, пишет Le Parisien.

По информации издания, хакеры атаковали сайт государственных услуг Франции, портал Национального агентства по безопасности лекарств и товаров медицинского назначения и другие ресурсы.

Сайты были замедлены или временно недоступны в течение воскресенья. В настоящее время доступ восстановлен лишь к части из них, сообщает ТАСС.

Ранее в МИДе Франции отказались комментировать задержание Дурова – чтобы не повлиять на независимость судебной системы. В Еврокомиссии назвали арест Павла Дурова "делом Франции". Ранее сообщалось, что основатель "ВКонтакте" и Telegram является гражданином Франции, где его задержали в минувшую пятницу.