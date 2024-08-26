Севастополь остался без света из-за аварии в энергосистеме Крыма

В части районов Севастополя отключилось электричество. Причина – "аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы", где и почему произошла авария – не сообщается.

"Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье", - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты, им потребуется около двух часов.