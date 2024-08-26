В Прикамье приставы взыскали штраф за контрабанду противогазов

В Соликамске приставы взыскали уголовный штраф за незаконный экспорт военных противогазов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Прикамья.

В сентябре 2022 года житель Соликамска путем недостоверного декларирования скрыл от таможенных органов РФ сведения о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной технике. Военно-технической продукцией в данном случае явились войсковые противогазы ПМК-4.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда товаров военного назначения", и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

В качестве дополнительного вида наказания ему был назначен уголовный штраф в размере 60 тысяч рублей.

Судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ, обратил взыскание на его доходы по месту работы и арестовал счета. Действия сотрудника органа принудительного исполнения побудили мужчину выплатить всю сумму штрафа в установленный законом 60-дневный срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.