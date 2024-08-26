В Екатеринбурге девочка получила серьезную травму, упав с оборвавшихся качелей

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства травмы подростка на детской площадке.

По данным СМИ, 14-летняя девочка качалась на качелях, расположенных на детской площадке у дома по улице Покосная в уральской столице. В какой-то момент цепь качелей оборвалась и девочка упала, получив серьезную травму.

Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет установлено, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию и обслуживание качелей на площадке по данному адресу. Также будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил.

Кроме этого, запрашивается информация из больницы для установления степени тяжести вреда здоровью подростка. По итогам проверки в прокуратуре обещают принять меры реагирования, если для этого будут основания.