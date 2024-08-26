Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси завтра посетит Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС, "учитывая серьезность ситуации».

Международное агентство по атомной энергии намерено дать независимую оценку обстановке на атомной станции, передает РИА Новости.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, на прошлой неделе несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии.