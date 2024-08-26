Тероборону приграничных областей будет содержать федеральный бюджет

Содержание территориальной обороны в Белгородской, Курской и Брянской областях обеспечат из средств федерального бюджета, распоряжение по итогам совещания с губернаторами субъектов дал Владимир Путин.

Среди других решений: также из федерального бюджета компенсируют ущерб аграрных и промышленных предприятий; организуют дистанционное обучение детей, которые не могут выехать из опасных районов, детей, направленных в другие регионы, устроят в местные школы на очное обучение.

Кроме того, единовременные выплаты пострадавшим в результате ЧС станут беззаявительными. И всем трем регионам окажут "оперативную помощь в подготовке к отопительному сезону".

Во время упомянутого совещания губернаторы пожаловались президенту, что люди в теробороне работают бесплатно, денег на их обеспечение в бюджетах регионов нет.