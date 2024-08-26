Пять новых спектаклей поставят театры Тюменской области при поддержке гранта

Пять новых спектаклей поставят театры Тюменской области при поддержке гранта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов Правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Общая сумма поддержки - 2 000 000 рублей.

По информации Департамента культуры Тюменской области, победителями стали: Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко" со спектаклем "Жених для лучшей подруги" в номинации "Постановка спектакля по произведениям современной драматургии". Размер гранта составит 600 тыс. руб.

В номинации "Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики" победило Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг" с кукольным музыкальным спектаклем "Золушка". Размер гранта составляет 500 000 рублей.

В номинации "Постановка спектакля для детской аудитории" побеждает театральная мастерская "Будильник" и детский иммерсивный спектакль "Лесные мыши строят дом". Размер гранта составляет 300 000 рублей.

Театр "Мимикрия" представит спектакль-мозаика "Нити памяти", размер гранта составит 300 000 рублей. Театр победил в номинации "Постановка спектакля для семейного просмотра".

В номинации "Постановка спектакля в любительском театре" победило Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг". Планируется поставить Музыкальный спектакль "То обыкновенное чудо", размер гранта 300 000 рублей.

Конкурс проходил в информационной системе "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".