Перекрытие улицы Энгельса в Екатеринбурге продлили до конца сентября

В Екатеринбурге дорожники продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя. Его закрытие продлено до 30 сентября. Как пояснили в мэрии, это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса.

На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся.

Улицу Энгельса в Екатеринбурге перекрыли в июне этого года. Ранее планировалось, что движение откроют 30 августа.