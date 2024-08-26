Власти: школьные товары растут в цене, но не двузначными цифрами

В России стоимость школьных товаров за год выросла не больше, чем инфляция. Это данные Федеральной антимонопольной службы, к таким же выводам пришли и в Минпромторге, рассказала зампред комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Татьяна Буцкая.

Напомним, согласно данным ЦБ, с июля 2023 по июль 2024 гг. инфляция в России составила 9,1%.

Буцкая сообщила журналистам, что ажиотажный спрос на школьные товары в последнюю неделю перед 1 сентября рождает завышение цен. Например, на маркетплейсах отмечается значительный рост стоимости рюкзаков и школьной формы.

В июле анализ аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" показал, что школьный набор, в который входят форма, рюкзак, рубашка–брюки–юбка, повседневная и спортивная обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник, тетради, обходится в текущем году в 14,6 тыс. руб. Эта сумма выше уровня прошлого года на 10%. При этом объем основных предшкольных покупок в июле ниже уровня 2023 года на 14%.