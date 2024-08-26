В ростовской колонии заключенный организовал казино

Заключенный исправительной колонии №14 в Ростовской области организовал незаконные азартные игры на территории учреждения, сообщили в УФСБ по региону.

В ИК нашли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.

Организатор сам отбывал наказание, он вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере. А заключенные в ИК-19 в Волгоградской области, где захват заложников произошел 23 августа, могли приобрести любые телефоны, а на территории колонии стоял самодельный самогонный аппарат.