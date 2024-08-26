На пермского активиста завели "административку" из-за высказываний про строительство мечети

Против активиста из Перми Романа Юшкова завели новую "административку" по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". На этот раз – из-за поднятой им темы строительства в пермском микрорайоне Верхняя Курья мечети.

Общественник сообщил Накануне.RU, что основой для административного дела стали различные репосты в соцсетях.

По замыслу создателей, мечеть должна стать самой большой в Пермском крае, вмещать в себя до 1 тыс. молящихся в сутки, иметь высоту двух минаретов в 44 м. Она расположится в сотне метров от Богоявленского собора. При мечети планируется открыть медресе на 24 человека.

Ранее Юшков уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ).