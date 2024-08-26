26 Августа 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор "профессиональным соседям", подселявшим к пермякам бомжей и наркоманов

В Перми осуждена преступная группа, принуждавшая людей к продаже своих квартир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Осужденные искали объявления с предложениям о покупке долей в квартирах у собственников, которые не могли урегулировать жилищные споры с другими собственниками жилья. Они покупали это жилье и предлагали потерпевшим выкупить их долю по невыгодной цене, когда те отказывались - создавали невыносимые условия проживания в квартире, оказывали на них психологическое давление и применяли физическую силу.

С октября 2016 года по февраль 2017 года они пытались принудить мужчину продать свою долю в квартире по проспекту Декабристов. Они звонили в двери и убегали, стучали, требовали пустить их внутрь, портили замочную скважину и межтамборную дверь, выключали электричество, угрожали убийством, а также избили собственника. Неправомерные действия удалось пресечь только в судебном порядке.

В 2020 году они вынудили женщину продать им половину квартиры по шоссе Космонавтов за 460 тыс. руб. Для этого они подселили к ней пятерых бомжей, которые пили, принимали наркотики, курили в комнатах, засоряли комнаты строительным мусором и угрожали женщине, что заразят ее ВИЧ-инфекцией. Не выдержав давления, женщина продала недвижимость.

В марте 2020 года они вынудили мужчину продать свою долю в квартире по ул. Панфилова, где он жил вместе с сыном. Для этого они регулярно приезжали в квартиру, угрожали. Подселили двух мужчин, которые курили в комнатах, пили алкоголь, приводили в квартиру других людей и мусорили в доме. Также они повредили входную дверь и лишили квартиру электричества.

Суд квалифицировал действия обвиняемых по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное организованной группой).

Суд состоялся 20 августа 2024 года. За совершенные преступления организатору преступной группы назначено наказание в виде 6,6 лет лишения свободы, исполнителям – по 6 и 5,6 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того,Дзержинский районный суд взыскал с осужденных по 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу избитого потерпевшего.

Теги: приговор, квартира, подселение, суд, профессиональные соседи


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