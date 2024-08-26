МИД России осудил французских коллег за молчание по делу Павла Дурова

Официальный представитель МИД России прокомментировала отказ французских коллег говорить о задержании в Париже Павла Дурова.

"МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым. Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду - обычно Париж себя не сдерживает", - пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что у Дурова есть гражданство Франции, России и ОАЭ.