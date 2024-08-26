Обвиняемой в убийстве ребенка опекунше Наумовой продлили арест до января 2025 года

Свердловский областной суд продлил срок ареста Веронике Наумовой - опекунше, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга.

Напомним, сегодня стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша сегодня заявила, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня же срок содержания под стражей Наумовой был продлен до 28 января 2025 года включительно. Судебное следствие продолжается, но следующее заседание состоится только через два месяца - 28 октября. Как пояснили в облсуде, это связано с производственной необходимостью. Процесс будет закрытым.

Напомним, Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента с участием Вероники Наумовой. На записи опекунша рассказывает, как она издевалась над ребенком.