В Саратовской области после атаки БПЛА запретили масштабные торжества в Дни города

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин запретил проведение масштабных торжеств и запуск салютов после атаки беспилотников на регион.

"В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.

"Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более - после сегодняшних событий", - добавили губернатор.

Напомним, в Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотника пострадала многоэтажка на улице Пушкина. В Саратове обломками дрона поврежден 38-этажный ЖК, есть пострадавшие, в частности, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В результате атаки разрушены несколько квартир. Всего минувшей ночью девять беспилотников были сбиты над Саратовской областью.