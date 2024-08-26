Состояние пострадавшего при взрыве газа в Кизеле удовлетворительное

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние мужчины, пострадавшего при взрыве газа в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

Пациент продолжает лечение в условиях стационара.

Взрыв произошел 22 августа. По информации СКР региона, двое жильцов квартиры, будучи пьяными решили демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газа, воспламенение и взрыв. Один из жильцов получил травмы и был госпитализирован. Пострадавшего доставили в Ожоговый центр Перми в состоянии средней степени тяжести.

Второй мужчина некоторое время числился пропавшим. Однако позже его нашли полицейские. Выяснилось, что мужчина выбрался из завалов самостоятельно и бродил по улицам.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.