Песков: Россия и Украина не вели переговоры до атак на Курскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область сорвала конфиденциальный переговорный процесс о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины.

"Нет, никаких переговоров не было", - цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, далеко не все сообщения СМИ имеют "правдивый характер".

Песков добавил, что тема переговоров в настоящий момент "изрядно потеряла свою актуальность".

Ранее в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам". Издание The Washington Post сообщило, что Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, якобы были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область.

12 августа Владимир Путин заявил, что "не может быть никаких переговоров с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".