Глава свердловских коммунистов о демонтаже памятника Ленину в Ревде: "Это напоминает процессы на Украине"

Глава Свердловского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев высказался о демонтаже памятника Ленину в Ревде. Он направил депутатский запрос, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, Ивачев отметил, что демонтаж памятника Ленину на Урале вызвал справедливое возмущение жителей.

"Все это напоминает процессы, происходящие на Украине и в тех странах, которые сегодня открыто выступают против России. Но, в отличие от неонацистов, власти Ревды прикрывают свои планы ложными аргументами", - заявил он.

По мнению Александра Ивачева, глава Ревды Татьяна Клепикова "фактически "шантажирует" жителей, утверждая, что реконструкция площади с установкой фонтана и сохранением памятника невозможна".

"Мол, не согласитесь с переносом монумента – не будет благоустройства. Эта ложная позиция была сформирована еще ее предшественницей Тейшевой. Однако изначальный проект благоустройства площади Победы, разработанный самой администрацией Ревды, не предусматривал перенос памятника Ильичу. Рядом планировалось смонтировать фонтан. И одно другому не мешает и финансирование проекта от этого никак не зависит!", - уверен глава свердловских коммунистов.

Он добавил, что демонтаж памятника был оправдан ссылкой на некое обращение Совета ветеранов, в котором они якобы поддерживают перенос монумента в Ленинский сквер.

"Данное обращение нигде не публиковалось, поэтому я направил депутатский запрос, в котором прошу предоставить копию этого обращения и обосновать решение о переносе монумента Владимиру Ильичу Ленину. Считаю такое отношение к памятнику основателю Советского государства варварством, циничным отношением к мнению ревдинцев", - отметил Ивачев и пообещал отстоять памятник Ленину вместе с жителями.

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата на площади Победы в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Обратно вернуть Ленина должны примерно к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или скульптуру установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.