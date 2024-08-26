Еврокомиссия назвала арест Павла Дурова "делом Франции"

В Еврокомиссии назвали арест Павла Дурова "делом Франции". Ранее сообщалось, что основатель "ВКонтакте" и Telegram является гражданином Франции, где его задержали в минувшую пятницу.

При этом в МИДе Франции ситуацию комментировать также отказались – чтобы не повлиять на независимость судебной системы, передает РИА Новости.

Обвинение задержанному до сих пор не предъявлено. По данным французских СМИ, дело в отношении Дурова ведут киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.