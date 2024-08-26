Военкоры могут получить статус, схожий с "Ветераном боевых действий"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн "успокоил военкоров", уточнив обстоятельства введения для них особого статуса. Подготовленный Хинштейном совместно с Союзом журналистов и Минцифры законопроект предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название – "Ветеран военной журналистики". По своим льготам и положению он будет аналогичен статусу "Ветерана боевых действий".

"Тождественность – не значит унификация. Невозможно автоматически распространить звание "Ветерана боевых действий" на работников СМИ, как предлагают некоторые коллеги. Журналист не имеет права брать в руки оружие, тогда как статус ВБД предусматривает непосредственное участие в боевых действиях", - пишет Хинштейн в своем telegram-канале.

Введение новой категории "Ветерана журналистики" позволит избежать этой коллизии.

"Повторюсь: получившие такой статус будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, хотя и называться по-другому. Надеюсь, что в сентябре мы получим официальный отзыв Правительства на наш законопроект (это необходимо, так как он предусматривает затраты из бюджета). Дальше, конечно, будем его широко обсуждать с участием самих военкоров", - пишет Хинштейн.