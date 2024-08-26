26 Августа 2024
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Фото: utair.ru

Пассажирам югорской авиакомпании "ЮТэйр" не хватило мест в самолете, летевшем из Минеральных Вод

Уральская транспортная прокуратура начала проверку югорской авиакомпании "ЮТэйр", сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Причиной проверки стало то, что перевозчик предоставил самолет меньшей вместимости пассажирам, летевшим из Минеральных Вод в Москву. Из-за поломки самолета Boeing 737-400, рассчитанного на 159 мест, воздушное судно пришлось заменить на Boeing 737-500, в котором всего 126 мест.

Инцидент произошел сегодня.

Более 30 пассажиров перенаправлены на другие рейсы. На время ожидания вылета им предоставлено горячее питание и гостиница. Прокуратура проводит проверку и контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Минеральные Воды.

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее авиакомпания отказала пассажиру из-за нехватки мест на борту в эконом-классе. Компания продала двум пассажирам одно место в самолете, который, по совпадению, также следовал по маршруту Минеральные Воды - Москва. "Лишнего" пассажира хотели отправить следующим рейсом, однако и там не было мест. В итоге пассажиру предложили 2 тыс. бонусов.

Еще раньше: 10 января 2024 года 24 пассажира не смогли вылететь рейсом UT-469 из Сургута из-за того, компания предоставила судно меньшей вместимости, а билетов было продано больше.

Теги: Ютэйр, самолет, пассажир


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