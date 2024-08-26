Shot: В Москве задержан бывший замминистра энергетики Бобылев

В Москве, по неподтвержденным данным, задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев. Как сообщает telegram-канала Shot, чиновник задержан за нападение на курьера – он якобы кинул в голову доставщика бутылку шампанского. Пострадавший – 33-летний курьер "Ламоды" Андрей — заявил о случившемся в полицию.

По сообщению канала, вечером 25 августа курьер выдал заказ и ехал на служебной машине по двору на Фрунзенской набережной, а навстречу ему шли мужчина с девушкой. По мнению пострадавшего, парочка якобы была нетрезва, а в их руках, предположительно, была бутылка шампанского. Когда Андрей поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него орать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил. Курьер попытался объяснить пешеходам, что все под контролем, однако его визави стал плеваться в окно, а потом швырнул бутылку в стекло со стороны водительского сиденья. Осколки попали в голову водителя, в больнице ему зашили ухо. Этим нападавшим и был, предположительно, Бобылев, утверждает Shot. .

Бобылев родился 21 июля 1980 г. в Южноуральске (Челябинская область). С отличием окончил Теплоэнергетический факультет УГТУ-УПИ по специальности "Тепловые электрические станции" и Инженерно-экономический факультет того же вуза по специальности "Экономика и управление на предприятии". В Минэнерго пришел работать 14 лет назад. В 2010-20 гг. занимал должность начальника отдела, заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, заместителя директора департамента развития электроэнергетики. В октябре 2020 г. назначен на должность директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития Российской Федерации. В октябре 2021 г. стал замглавы Минэнерго. Вскоре, в апреле 2022 г., возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго, в этой должности работает и сейчас. Женат, трое детей.