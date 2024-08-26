В Объединении самозанятых России просят не перекрашивать свердловские такси в желтый цвет

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин обратился в Минтранс Свердловской области. Он предлагает снять с рассмотрения законопроект об ограничении цвета такси на Среднем Урале.

Право российских регионов устанавливать единый цвет такси существует с 2011 года. В Свердловской области законопроект сейчас находится на стадии публичного обсуждения.

"Законодательная инициатива не содержит обоснования, как перекраска автомобилей в желтый цвет обеспечит безопасность при перевозках легковым такси в Свердловской области", - указывает Игорь Жмакин в своем обращении (есть в распоряжении Накануне.RU).

По мнению главы организации, установление единого цвета такси только нанесет ущерб отрасли.

"Прямыми последствиями ограничения цвета для автомобилей такси будут необоснованное увеличение финансовой нагрузки на перевозчиков, уменьшение количества легальных перевозчиков, рост стоимости поездок, рост криминала в такси, снижение налоговых поступлений в бюджет Свердловской области", - пояснил Жмакин.

По его словам, Объединение самозанятых России воспринимает ограничение цвета такси как "дискриминацию самозанятых перевозчиков в угоду более крупному бизнесу".

"Перекрашиванием автомобилей системные проблемы регулирования отрасли не решаются. В Свердловской области помимо 1,5-миллионного Екатеринбурга есть районные города и поселки. Там в основном работают самозанятые на личных автомобилях. Зачем в маленьких городах и сельской местности желтое такси? Или такси в области вообще не должно быть? Свердловская область не будет субсидировать перевозчиков. Изменение цвета каждого автомобиля стоит 100-150 тысяч рублей. Самозанятые не могут из своего кармана потратить такую сумму на то, что не влияет на поездку и не нужно пассажирам", - отметил Игорь Жмакин.

Он добавил, что объединение не возражает против регулирования цветовой гаммы кузова и экологического класса машин в таксопарках, если в этом будет польза для пассажиров и позволяют финансы.

"Однако для самозанятых перевозчиков с личными автомобилями такие требования будут избыточными, необоснованными и невыполнимыми. Считаем, что законопроект об ограничении цвета такси в Свердловской области должен быть снят с рассмотрения", - заключил Жмакин.

О реакции регионального Минтранса на обращение пока неизвестно.

Напомним, в 2023 году Объединение самозанятых России обращалось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Тогда речь шла о трудностях исполнения в регионе нового закона о такси и легализации самозанятых водителей.