В Объединении самозанятых России просят не перекрашивать свердловские такси в желтый цвет

26 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Объединении самозанятых России просят не перекрашивать свердловские такси в желтый цвет

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин обратился в Минтранс Свердловской области. Он предлагает снять с рассмотрения законопроект об ограничении цвета такси на Среднем Урале.

Право российских регионов устанавливать единый цвет такси существует с 2011 года. В Свердловской области законопроект сейчас находится на стадии публичного обсуждения.

"Законодательная инициатива не содержит обоснования, как перекраска автомобилей в желтый цвет обеспечит безопасность при перевозках легковым такси в Свердловской области", - указывает Игорь Жмакин в своем обращении (есть в распоряжении Накануне.RU).

По мнению главы организации, установление единого цвета такси только нанесет ущерб отрасли.

"Прямыми последствиями ограничения цвета для автомобилей такси будут необоснованное увеличение финансовой нагрузки на перевозчиков, уменьшение количества легальных перевозчиков, рост стоимости поездок, рост криминала в такси, снижение налоговых поступлений в бюджет Свердловской области", - пояснил Жмакин.

По его словам, Объединение самозанятых России воспринимает ограничение цвета такси как "дискриминацию самозанятых перевозчиков в угоду более крупному бизнесу".

"Перекрашиванием автомобилей системные проблемы регулирования отрасли не решаются. В Свердловской области помимо 1,5-миллионного Екатеринбурга есть районные города и поселки. Там в основном работают самозанятые на личных автомобилях. Зачем в маленьких городах и сельской местности желтое такси? Или такси в области вообще не должно быть? Свердловская область не будет субсидировать перевозчиков. Изменение цвета каждого автомобиля стоит 100-150 тысяч рублей. Самозанятые не могут из своего кармана потратить такую сумму на то, что не влияет на поездку и не нужно пассажирам", - отметил Игорь Жмакин.

Он добавил, что объединение не возражает против регулирования цветовой гаммы кузова и экологического класса машин в таксопарках, если в этом будет польза для пассажиров и позволяют финансы.

"Однако для самозанятых перевозчиков с личными автомобилями такие требования будут избыточными, необоснованными и невыполнимыми. Считаем, что законопроект об ограничении цвета такси в Свердловской области должен быть снят с рассмотрения", - заключил Жмакин.

О реакции регионального Минтранса на обращение пока неизвестно.

Напомним, в 2023 году Объединение самозанятых России обращалось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Тогда речь шла о трудностях исполнения в регионе нового закона о такси и легализации самозанятых водителей.

Теги: такси, цвет, ограничения, законопроект, самозанятые


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети