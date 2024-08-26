Песков: Путин не встречался с Павлом Дуровым в Баку

Президент РФ Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров не встречались в Баку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, комментируя соответствующие сообщения СМИ. Об этом пишет ТАСС.

Говоря о задержании Дурова во Франции, представитель Кремля призвал не делать выводов до тех пор, пока создателю Telegram не предъявят обвинения, "если до этого дойдет".

Государственный визит Путина в Азербайджан состоялся 18-19 августа. В это же время там находился Дуров. По данным telegram-канала Baza, за несколько дней до визита чиновники администрации президента предложили Путину организовать встречу с бизнесменом, но глава государства отказался.