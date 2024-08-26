На Омском НПЗ крупный пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Омске (принадлежит "Газпромнефть-ОНПЗ") произошел мощный взрыв с последующим пожаром. По данным Telegram-канала "112", площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров. В МЧС пока официально не прокомментировали ситуацию.

В пресс-службе предприятия сообщили, что загорелось технологическое оборудование, возгорание под контролем, завод работает штатно.

На кадрах с места ЧП видно факельное горение.

Также сообщается, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

Омский НПЗ – один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов, выпускает 50 видов нефтепродуктов.