ВС РФ нанесли массированный удар по энергообъектам на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, массированный удар был нанесен сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Все назначенные цели поражены, добавили в Минобороны.

Утром в понедельник стало известно о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Житомире, Кривом Роге, в Одесской области и на территории западных регионов Украины. В некоторых населенных пунктах власти сообщают о поражении энергетических объектов.

По всей Украине введены экстренные отключения света по распоряжению Укрэнерго, сообщила энергетическая компания ДТЭК. По этой причине обычные графики отключений не действуют.