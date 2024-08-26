Только один из 21 губернатора, претендующего на переизбрание, участвует в дебатах

Из 21 действующего руководителя регионов, где в этом сентябре состоятся выборы, только один человек счел, что должен поучаствовать в дебатах перед лицом своих избирателей – это врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Остальные (включая новичков в статусе врио) не ходят на предвыборные дебаты, передают "Ведомости".

Примечательно, что во всех регионах, где есть выборы главы субъекта, действующие главы хотят быть переизбранными, а врио, назначенные из Москвы, хотят закрепиться и избавиться от приставки. Но никто не хочет выступить перед избирателями в споре с конкурентами.