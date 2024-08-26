Второй инвестиционный тур для предпринимателей Тюменской области состоится в сентябре

Второй инвестиционный тур для предпринимателей Тюменской области состоится 5 - 6 сентября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участникам будут представлены инвестиционные бизнес-ниши Ишимского муниципального района и города Ишима, промышленные объекты и инфраструктурные площадки, реализуемые инвестпроекты.

Главные цели инвесттура: развитие муниципалитетов, привлечение инвестиций в муниципальные территории, расширение рынков сбыта для местных товаропроизводителей.

Торгово-промышленная палата Тюменской области, Инвестиционное агентство Тюменской области и "капитан бизнеса" - основатель группы компаний "Альянс" и центра доходной недвижимости "Касьянов" Александр Касьянов совместно с администрациями муниципалитетов готовят для предпринимателей насыщенную программу.

Для участия в инвестиционном туре предпринимателям необходимо заполнить форму.

Инвестиционные туры организованы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках реализации межведомственного проекта по развитию сельского предпринимательства.

Первый инвесттур прошел 6 августа, в нем приняли участие 35 предпринимателей. Для них организовали встречи с бизнес-сообществом Ялуторовска и Ялуторовского района.