На трассе "Пермь - Екатеринбург" ограничат движение на мосту через реку Чусовая

На трассе Р-242 "Пермь - Екатеринбург" на неделю будет ограничено движение на мосту через реку Чусовая. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Капитальный ремонт автодороги "Пермь - Екатеринбург" продолжается. В настоящее время работы по расширению до четырех полос активно ведутся на искусственных сооружениях. В связи с этим с 27 августа по 3 сентября на 319 км трассы (мост через реку Чусовая) вводится ограничение движения. Проезд будет осуществляться в реверсивном режиме.

"Пожалуйста, учитывайте эту информацию при составлении маршрута", - призывают водителей в "Уралуправтодоре".

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок будет бесплатным.