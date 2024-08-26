Путин удивился, что высокая ключевая ставка не сдерживает кредитование

Путин вновь потребовал от правительства и Центрального банка обуздать инфляцию – "повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции".

"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг – это ясно, – чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил Путин на совещании с министрами экономического блока.

Также президент удивился, что рост ключевой ставки не снижает кредитной активности: "Как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объём кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн руб.", - сказал президент.

"По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь", - резюмировал Путин.