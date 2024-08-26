Путин назвал успешное завершение СВО главным условием долгосрочного развития России

Успешное завершение СВО является главным условием реализации долгосрочных планов развития России, заявил Владимир Путин на совещании с экономическим блоком правительства.

Он предложил министрам и Центробанку обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, "включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции".

Также президент России прокомментировал завершающуюся работу в правительстве по формированию новых нацпроектов. "В нацпроектах недопустимы какие-то "пустышки", проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - заявил Путин.