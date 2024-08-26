В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки

В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки: для молодых специалистов, для сотрудников промышленного сектора экономики, для сотрудников строительной отрасли, для ученых. Обсуждать такие программы начнут в Госдуме в осеннюю сессию, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такие программы "позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах", пишет "Парламентская газета".